Calcio a 5 Serie C1 Verag Villaggio al palo dopo il ko con Versilia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nulla da fare per lasul campo della capolista, ormai ad un passo dalla promozione in B nazionale. La squadra pratese ha perso 7-3 (doppietta di Andrea Giannattasio e gol di Cavallaro) e resta ancorata a 23 punti nella classifica dellaC1. Gli uomini allenati da Grandi punteranno a rifarsi nel turno di questo fine settimana, quando affronteranno in casa il GF Rione, penultimo della classe. Nella ventiduesima giornata diC2, il derby d’alta quota fra Timec e Atletico 2001 si è concluso in parità: 3-3. La squadra guidata da Bini Conti è rimasta in vetta alla classifica perché anche il più immediato inseguitore, l’Atletico Fucecchio, è stato fermato sul pari dagli altri pratesi del No Sense (6-6), ora quarti. Questi gli altri risultati delle pratesi: San ...

Designati i direttori di gara delle gare partite per la 26esima giornata di campionato ROMA - Due scontri diretti in chiave promozione nel ... (ilgiornaleditalia)

Si riparte il 3 marzo contro il San Marino: Il cammino verso la Serie A nel campionato di calcio femminile di serie B è stretto: la vittoria è l'obiettivo, ma la seconda classificata ha una chance di playoff. Prossimi incontri cruciali per Cese ... ilrestodelcarlino

La New Team Noci passa il turno in Coppa Italia di Serie C: La formazione nocese di calcio a 5 femminile dopo aver conquistato la sfida di ... dove affronterà il Futura Bitonto nella sfida valida per l’11esima giornata di Serie C. noci24

Calcio, Referee-Cam: debutto in Cesena-Pineto. Accordo tra Sky Sport e Serie C NOW. Prima volta nella storia del calcio. Ecco i dettagli: Calcio, Referee-Cam: debutto in Cesena-Pineto. Accordo tra Sky Sport e Serie C NOW. Prima volta nella storia del calcio. Ecco i dettagli. news.superscommesse