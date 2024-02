Cala FdI | salgono FI | M5s e Iv

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI -no FdI e Lega, sale FI. Resta stabile il Pd, guadagnano qualcosa M5s, Iv e +Europa. Sono i dati più interessanti della Supermedia di questa settimana. Se Fratelli d'Italia flette, si riavvicinano Lega e Forza Italia: la prima perde 3 decimali in due settimane, mentre la seconda ne guadagna altrettanti, e ad oggi i due partiti sono separati da poco più di mezzo punto. Terzo elemento è la crescita del centrosinistra, perfettamente speculare al calo (quasi mezzo punto) del centrodestra: è il dato più alto fatto segnare in questa legislatura dal gruppo di forze politiche riunitesi attorno al PD in occasione delle elezioni politiche del 2022 (risultato elettorale compreso). Infine, particolarmente rilevante con l'avvicinarsi delle elezioni europee, vi è il fatto che ben due partiti minori - Azione e Verdi/Sinistra - si ritrovano entrambe appaiate in corrispondenza ...