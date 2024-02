Un abbraccio vale più di mille like "Perché questo? Il Bullismo, ad ottenere la prima legge in Europa contro il Cyberbullismo Dal suo impegno e in ricordo della ragazza è nata l'associazione "

Bullismo e cyberbullismo, ok dal Senato al disegno di legge. Indicazioni anche per le scuole (Di giovedì 22 febbraio 2024) L'Aula del Senato ha votato il ddl ddl n. 866, di delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del Bullismo e del cyberBullismo. L'articolo . Leggi tutta la notizia su orizzontescuola (Di giovedì 22 febbraio 2024) L'Aula delha votato il ddl ddl n. 866, di delega al governo in materia di prevenzione e contrasto dele del cyber. L'articolo .

Contrasto cyberbullismo - 2 milioni di euro alle scuole entro il 31 maggio : ecco la ripartizione tra le regioni e i criteri di assegnazione. Decreto - Pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito il Decreto n. 256 del 12/02/2024 di assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo ... (orizzontescuola)

Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo : l’evento a Taranto - Martedì 5 marzo 2024 il Teatro Fusco di Taranto accoglierà l’evento intitolato “Like o Dislike”, uno spettacolo teatrale che affronta con estrema decisione le tematiche ... (zon)

Quattro incontri sul bullismo e il cyberbullismo - Nei prossimi giorni ci saranno una serie di incontri sul tema bullismo e cyberbullismo, in Quattro luoghi della provincia di Grosseto, dal titolo “bullismo e ... (zon)

Ad Asti una giornata in ricordo di Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo: la testimonianza del papà Paolo: Il Bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte ... lotta con tutte le sue forze e riesce ad ottenere la prima legge in Europa contro il Cyberbullismo dedicata proprio a sua figlia, un ... atnews Regista Sciarra, “sono un sopravvissuto al bullismo”. Ikos, il suo progetto per le scuole: Ikos è il documentario autobiografico di Giuseppe Sciarra, vincitore di numerosi festival e candidato al David di Donatello, che narra la sua lotta e sopravvivenza contro il bullismo e l’omofobia. orizzontescuola Simone Riccioni, Azzurra Lo Pipero, Margherita Tiesi, Simone Montedoro, Alessandro Sanguigni: Il tema attuale del bullismo e del cyberbullismo si intreccia nella trama, mirando a ispirare speranze, aprire nuovi orizzonti e sviluppare sogni. La protagonista, Neve, una ragazzina di 10 anni, ... ansa

