Bucchioni | «Inter liberata dai suoi difetti Ha tutto per vincere la Champions League»

Bucchioni : «Sinner? Allegri si è allargato. L’Inter non si accontenti» - Bucchioni ha presentato la partita tra Inter e Juventus, ritornando alle parole di Allegri che ha citato alla vigilia dell’Empoli Yannick Sinner. NO ACCONTENTARSI ? Su ... (inter-news)

Bucchioni : «Prestito Zhang-Oaktree? Ecco le varie opzioni per l’Inter!» - In molti sono curiosi di scoprire come terminerà la storia riguardante il prestito fra Zhang e Oaktree, che ha scadenza a maggio. Enzo Bucchioni dice la sua sulle sorti ... (inter-news)