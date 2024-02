Bucato bianchissimo e senza aloni | la mia vicina mi chiede come faccio | non uso candeggina!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’aspirina è un medicinale ottimo contro il mal di testa e perfetto anche per ridurre i sintomi di uno stato febbrile. Inoltre è efficace contro i dolori muscolari e i disturbi circolatori. Tuttavia non tutti sanno che può essere anche utilizzata per ottenere unperfetto. L’aspirina se usata nel modo giusto può rivelarsi fondamentale anche per rimuovere le macchie più ostinate. Riuscire in questo lavoro di pulizia è davvero molto più facile di quello che puoi immaginare.: aspirina in lavatrice Se i tuoi capi bianchi sono macchiati o ingialliti puoi usare questo metodo sia in lavatrice che a mano e il risultato sarà perfetto. L‘aspirina sarà un ottimo sostituto dei classici smacchiatori chimici. In più riesce a sostituire egregiamente anche la candeggina. Primo metodo Se vuoi lavare i capi in lavatrice e ...