Btp Valore | domani escono i rendimenti minimi Al via la terza emissione Le condizioni

Quali risparmiatori potranno acquistare il nuovo BTP Valore 2030 dal 26 febbraio al 1° marzo?

Roma, 22 febbraio 2024 – Una cedola ogni 3 mesi, tasso di interesse crescente, premio finale extra 0,7%, durata di 6 anni, sottoscrivibile in banca, in Posta o via home banking. Parte da lunedì 26 febbraio la collocazione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori che durerà, salvo chiusura anticipata, fino a venerdì 1 marzo alle ore 13.

