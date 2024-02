Bruno Ranellucci | Tutor Consulting | “Premiare le aziende virtuose che rispettano la sicurezza dei lavoratori”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) - Nell'aggiudicazione di un appalto sarebbe bene tenere conto dei comportamenti passati di un'impresa e assegnare bollini di qualità alle più meritevoli Torino, 22 febbraio 2024. Negli appalti, grazie alle attuali norme, i costi per lanon possono essere soggetti a ribasso. Questo significa che prima di proporre un ribasso, un'impresa deve scorporare i costi e gli oneri per lae mantenerli inalterati. “Questa è una grande conquista – spiega, fondatore e Ceo di, società di consulenza di Nichelino, in provincia di Torino – nata per tutelare la salute deie per prevenire incidenti che a volte possono anche essere mortali. Purtroppo, però, non tutte le...