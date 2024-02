'Bridgerton 3', quando arriva su Netflix

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024)3’ sta per sbarcare su. Non manca molto. La prima parte della terza stagione della serie romantica in costume sarà disponibile dal 16 maggio 2024, la seconda dal 13 giugno. In tutto saranno otto episodi, che sono stati girati a Londra. Trama Avevamo lasciato Penelope con una bruciante delusione. La Featherington, infatti, aveva sentito i commenti denigratori su di lei da parte di Colin, per il quale aveva una cotta. Ma ci ha messo una pietra sopra. Ha però deciso che è tempo di trovare marito, uno che la lasci abbastanza libera e indipendente per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, distante da sua madre e dalle sue sorelle. Il problema è che Penelope non ha abbastanza autostima e ogni tentativo finisce clamorosamente. Intanto Colin è tornato dai suoi viaggi. La sua sfacciataggine è sempre la stessa, ma ha ...