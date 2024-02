Bressanone, Albert Stocker “morto per assideramento. Lesioni di canide superficiali”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bolzano, 22 febbraio 2024 - Di cosa è? “Il decesso (...) alla luce della tipologia, sede e profondità delle, nonché stante l’assenza di rilevanti condizioni patologiche preesistenti, è ragionevolmente riconducibile alle fatali conseguenze di una condizione di severa ipotermia (i.e.), circostanza peraltro suffragata anche dalla temperatura corporea rilevata dai soccorritori al momento del rinvenimento (22°C)”. Le parole della procura di Bolzano Lo scrive la procura di Bolzano in un comunicato. E i morsi sul corpo, tra collo, inguine e braccia, che erano stati attribuiti a un? “Le lesività cutanee riscontrate, al contrario, appaiono ascrivibili ad azione di fauna, verosimile, in virtù della presenza di ...

