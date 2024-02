Boyzlife finalmente live anche in Italia | i dettagli sul concerto

BOYZLIFE: il combo di BOYZONE e WESTLIFE per un concerto in Italia a Milano [Info & Biglietti]

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Keith Duffy e Brian McFadden – ex membri di Boyzone e Westlife, due delle boy band più amate – annunciano unin. Insieme, infatti, sono i, super gruppo che vede la fusione dei due iconici gruppi che ora coltiva un nuovo percorso discografico e un nuovo progetto. Keith and Brian hanno, infatti, sviluppato uno spettacolocentrato sulle canzoni dell’iconico catalogo di Westlife e Boyzone. “Mettere insieme una scaletta è stato facile perché avevamo così tante canzoni di successo. – commentano i due musicisti – Abbiamo iniziato suonando in piccoli locali e ora stiamo facendo i teatri e i club con uno spettacolo più grande”. LEGGI: — Lady Gaga è l’icona della seconda stagione di ‘Fortnite Festival’ Fin dalla loro nascita, ...

BOYZLIFE: il combo di BOYZONE e WESTLIFE per un concerto in Italia a Milano [Info & Biglietti]: Arrivano in Italia, per un unico concerto a Milano il 28 aprile i BOYZLIFE, il super gruppo formato da due membri delle iconiche boy band dei BOYZONE E WESTLIFE. newsic