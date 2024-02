Bossetti dal carcere torna a gridare la sua innocenza: “Io come Rosa e Olindo”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo il no della Cassazione all’analisi dei reperti, Massimoa invocare la sua. Dalla cella delmilanese di Bollate dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, l’ex carpentiere di Mapello ha scritto una lettera alla trasmissione Iceberg Lombardia di Telelombardia. “Sono fiducioso e ottimista che prima o poi – le parole di– , pure sul mio casoè avvenuto per, possa accadere allo stesso modo. Non ho mai perso fiducia nella giustizia, purtroppo si sa che è lunga e lenta, ma la verità prima o poi viene portata alla luce. Ci sono tanti casi di cronaca che agli occhi di tutti sono rimasti colmi di incertezze e di piste alternative mai prese in considerazione, ma non bisogna ...