Borse Ue positive con occhi su Bce, Stoxx600 a massimo storico. A Milano rally St e Tenaris

Tokyo supera il massimo storico del 1989, il Nikkei si porta sopra i 39.000 punti. Attesa per i verbali che l’Eurotower diffonderà in giornata. Euro torna sopra 1,08 ... (ilsole24ore)

Il Nikkei si porta sopra i 39.000 punti e supera il massimo storico. Attesa per i verbali che l’Eurotower diffonderà in giornata. Euro torna sopra 1,08 dollari, recupera ... (ilsole24ore)

Borsa di Tokyo ai massimi storici, ecco la lezione che arriva dal Giappone agli investitori: Infine, una serie di trimestrali positive del comparto tech ha spinto le quotazioni alla Borsa di Tokyo. Ieri, i conti Nvidia al Nasdaq sono risultati superiori alle attese e il mercato ha reagito ... investireoggi

Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,3%: Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto rialzo. Dopo i risultati delle trimestrali, sui mercati torna l'ottimismo mentre resta l'incognita dell'allentamen ... quotidiano

Azioni che stentano in Borsa, i livelli chiave da monitorare con attenzione: Quelle NEXI sono azioni che stentano in Borsa e che anche in presenza di notizie positive non si smuovono dal torpore che le attanaglia ormai da mesi. Cerchiamo, quindi, di capire sono i livelli da ... proiezionidiborsa