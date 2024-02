Borsa | Milano chiude positiva +1 | 06% | rally di Tenaris e Banco

Borsa: Milano chiude in rialzo con Iveco, Mediobanca, Mps

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ha chiuso in rialzo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,06% a 32.356 punti tra scambi brillanti per oltre 3,37 miliardi di euro, il valore più alto delle ultime 5 sedute e ritoccando al rialzo il record storico raggiunto già in dicembre. In calo a 146,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, anch'esso su nuovi minimi, in questo caso dal 31 marzo del 2022. In ribasso di 3,9 punti il rendimento annuo italiano al 3,9%, mentre quello tedesco ne ha ceduti 0,7 al 2,43%. Ha corso per l'intera seduta(+7,29%), spinta dai conti. Sul podio ancheBpm (+4,1%) e Amplifon (+3,31%). Ha ritoccato il recente record storico Stellantis (+3,29%), seguita da Stm (+3,07%), favorita dalla corsa di Nvidia (+15,2% al Nasdaq) per effetto della trimestrale e degli investimenti annunciati. Brillante Ferrari (+3,06%) insieme ad ...