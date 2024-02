Borsa | l' Europa sale con le trimestrali | attesi verbali Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le Borse europee sono in rialzo con gli investitori che si mostrano ottimisti sull'andamento della crescita economica globale. I mercati sono spinti dal comparto dei semiconduttori dopo che Nvidia ha annunciato una serie di investimenti nel settore. Si guarda anche agli esiti dellecon risultati in crescita. Dopo idella Fed oggi tocca alla Banca centrale europea, con i titoli di Stato si mostrano calmi. Sul fronte valutario l'euroa 1,0852 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6% a 494 punti, e ritocca i massimi storici dopo il balzo in avvio sfiorando i 496 punti. In rialzo Francoforte (+1,1%), nonostante le indicazioni che arrivano dagli indici Pmi, Parigi (+0,7%) e Madrid (+0,4%). Piatta Londra (+0,01%). Il comparto tecnologico registra un balzo del 2,9%. Tonico il settore dell'auto (+2%), con ...