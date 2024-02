Borsa | l' Europa positiva attende Wall Street | Milano +1 | 3%

*** Borsa: Europa parte positiva, Milano +0,9% e Parigi +0,8%(RCO). 22 - 02 - 24 09:02:17 (0197) 0 NNNN

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Borse europee positive in vista dell'avvio didove i future sono in netto rialzo. Dopo i risultati delle trimestrali, sui mercati torna l'ottimismo mentre resta l'incognita dell'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. L'annuncio negli Usa di investimenti da parte di Nvidia spinge il settore dei semiconduttori. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0851 sul dollaro mentre sono poco mossi i titoli di Stato. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,7% a 494 punti, sui massimi storici dopo aver sfiorato i 496 punti. Tonica Francoforte (+1,4%), nonostante i dati poco brillanti dell'indice Pmi manifatturiero,(+1,3%), Parigi (+1%), Madrid (+0,5%), Londra (+0,2%). A spingere i principali listini è il comparto tecnologico (+2,9%). Brillanti le auto (+2,6%), dopo i conti di Mercedes (+5,4%). Positivo il ...

