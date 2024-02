Borsa: Europa conferma lo sprint con Wall Street, Milano +1,3%

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sino in forte rialzo le principali borse europee dopo l'avvio positivo dei listini Usa (Dow Jones +0,13% e Nasdaq +2,08%). La migliore è Francoforte (+1,55%), seguita da(+1,3%), Parigi (+1,2%), Madrid (+0,4%) e Londra (+0,25%), con l'indice paneuropeo Stoxx 600 sui massimi di sempre poco sotto i 495 punti, contro i 494 toccati l'ultima volta il 4 gennaio del 2022. Meglio delle stime gli indici Pmi della Francia (47,7 punti), dell'Eurozona (48,9 punti) e del Regno Unito (53,3 punti), mentre quello della Germania (46,1 punti) è salito meno del previsto. Siprudente in tema di tassi la Bce, come è emerso dai verbali dell'ultimo direttivo. In calo le richieste di sussidi Usa in attesa dell'indice Pmi americano, delle vendite di case e delle scorte di greggio. In lieve rialzo a 148,4 punti il differenziale tra Btp e ...