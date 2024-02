Bonus casa | la cessione dei crediti slitta al 4 aprile

Bonus casa 2024 : detrazioni tra il 50% e il 65%. Per quali lavori? (aggiornamento 22 FEBBRAIO) - Ultime notizie Bonus casa 2024 : detrazioni tra il 50% e il 65%. Per quali lavori? (aggiornamento 22 FEBBRAIO) Bonus casa 2024 : numerosi gli interventi previsti nel ... (termometropolitico)

Il Superbonus scende al 70% - il decreto è legge : ecco cosa cambia per i lavori in casa - Finisce l’era dell’agevolazione al 110%: dal 2024 è scesa al 70%. Verso una proroga al 4 aprile delle comunicazioni per lo sconto e la cessione del creditoFinisce ... (corriere)