Bonini su Allegri | «Juventus appagata e senza gioco»

Bonini: «Alla Juve manca il gioco. Risultati negativi? C'è stato appagamento» - ESCLUSIVA

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Massimo, ex centrocampista della, ha così analizzato in esclusiva il momento che sta vivendo la squadra diMassimo, in esclusiva pernews24, ha così parlato dell’attuale momento che sta vivendo la formazione di. Ecco le parole. Che pensiero si è fatto sui risultati di questo recente periodo?«Difficile dare un giudizio. Forse c’è stato un po’ di appagamento visto che la società puntava sul quarto posto e avere così tanto vantaggio può aver fatto rilassare qualcuno, anche incosciamente. Da inizio campionato si dice sempre di arrivare tra le prime quattro. Ma la Juve non può pensare che sia quello l’obiettivo, ai miei tempi se arrivavi secondo era un brutto campionato, mentre ora il quarto posto è il traguardo massimo. Avevano ...

