Bologna-Verona | Thiago Motta | “Mi aspetto una bella gara | le mie emozioni condizionano le decisioni che prendo”

Bologna, Thiago Motta: "Calafiori e Lucumi stanno bene e meritano di giocare"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delha presentato l’anticipo della 26^ giornata di Serie A 2023/2024 contro il: “Affrontiamo una squadra in forma, che sta vivendo un buon momento ed ha un grande allenatore come Baroni. Si chiude bene e quando va avanti lavorano in gruppo, perciò dovremo obbligarli ad abbassarsi, ma prestando attenzione alle ripartenze. Dopo il mercato invernale sono diventati ancora più solidi, dunque dovremo dare il massimo. Miuna“. Come di consueto,ha sorvolato sulle domande relative al suo futuro “Penso solo alladi domani“, mentre sui singoli: “Lucumì è un giocatore tecnico che vede in uscita i passaggi per i compagni. ...