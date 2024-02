Bollo auto in Toscana: riduzione del 120% con domiciliazione bancaria. La proposta di Forza Italia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prevedere, anche per glimobilisti toscani, la possibilità delladella tassamobilistica per i propri veicoli, per ridurre del 20% l'importo del, come avviene con successo già in altre regionine. È quanto si legge in un comunicato il capogruppo dial Consiglio regionale della, Marco Stella, coordinatore regionale del partito. Inil gettito delsfiora quota 430 milioni di euro, con un'evasione stimata intorno al 15,3% L'articolo proviene da Firenze Post.

Si tratta di una tassa che gli italiani non amano affatto, ma c’è un modo per evitarla. Ecco 4 modi legali per non pagarla Gli ultimi anni sono stati ... (cityrumors)

Prescrizione bollo auto 2024: quando scattano i termini per non pagare: Per il bollo auto non pagato quando scatta la prescrizione che va venire meno l’obbligo di pagamento Vediamo le regole e i termini che fanno decadere il dovere di versamento. Bollo auto scaduto, ... money

La prescrizione delle cartelle esattoriali in 3, 5 e 10 anni: Le cartelle esattoriali riferite a queste tipologie di debiti hanno prescrizione quinquennale. Il bollo auto, invece, si prescrive in 3 anni e, di conseguenza, anche le cartelle esattoriali riferite a ... money

Come conoscere senza Spid i dati di un’auto tra pagamento bollo e altri adempimenti: Vogliamo allora sapere come ricavare i dati di un’auto patendo dalla targa Compresi quelli relativi al pagamento bollo e altri adempimenti obbligatori. Dati completi di un’auto: come conoscerli con ... autotoday