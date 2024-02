Bob | Mondiali Winterberg 2024 | Baumgartner guida i dieci azzurri al via

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Iniziano sabato 24 febbraio idi bob a, in Germania. L’evento, distribuito su due settimane, mette in palio i titoli del monobob femminile, del bob a 2 maschile, del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile e l’Italia cercherà di farsi valere e conquistare medaglie iridate preziose. Sarannogliconvocati dal dt Maurizio Oioli: oltre al nostro atleta di punta, Patrick, presenti Eric Fantazzini, Robert Mircea, Delmas Obou, Mattia Variola, Fabio Batti, Lorenzo Bilotti, Mauro Colantoni, Nicola Ceresatto e Riccardo Ragazzi. SportFace.

