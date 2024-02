Bob Marley - One Love | la recensione | una leggenda della musica per un biopic attuale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi Bob- One: il film con Kingsley Ben-Adir? Il mito, lae un discorso sull'arte e sull'impegno civile e politico quanto mai. "Emancipatevi dalla schiavitù mentale, solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente. Non aver paura dell'energia atomica, perché nessuno di loro può fermare il tempo. Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri profeti, mentre stiamo da parte e guardiamo? Un giorno saremo parte di questo. Dobbiamo adempiere il libro". Sono le parole di Redemption Song, forse la più bella canzone dell'autore giamaicano, che sentiamo arrivare in un momento chiave di Bob- Onededicato ai tre anni fondamentali dell'artista. Nella canzone, e in molte altre, traspare la filosofia di ...