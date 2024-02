Blitz nelle confezioni cinesi, scattano le multe - Prato

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prato, 22 febbraio 2024 – L’unità Edilizia e Contrasto al degrado urbano della Polizia Municipale ha svolto negli ultimi giorni due attività di controllo in ditte diche si trovano nell’area del Macrolotto Zero. I controlli sono stati eseguiti con il supporto di unità territoriali, unità cinofila e pilota di drone. Durante le verifiche, che nel complesso hanno riguardato tre aziende a conduzione cinese, sono state rilevate piccole difformità edilizie, rispetto allo stato legittimato e violazioni amministrative per uso improprio di locali produttivi adibiti a cucina/refettorio. Sono state rilevate condizioni igieniche deplorevoli, inidonei rapporti aeroilluminanti, oltre a ammassamenti caotici di materiali, talvolta in contrasto con la praticabilità delle vie di fuga e violazioni in materia di divieto di fumo. Inoltre sono state verificate le posizioni ...