Bimbo di quattro anni investito da auto: è in codice rosso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa soltantoun bambinonel centro cittadino del Comune di Forino da un veicolo in transito. Secondo le prime informazioni raccolte per il piccolo sarebbe stato necessario il trasporto immediato inall’Ospedale Moscati di Avellino dove è stato prontamente preso in carico dal personale medico specializzato. Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente le forze dell’ordine. La loro presenza è fondamentale per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità legate all’incidente. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.