BigMama contro il bullismo | la cantante ne parlerà all’Onu

Bullismo e cyberbullismo: la cantante BigMama ne parlerà all'Onu a duemila studenti tra i 16 e i 17 anni

(Di giovedì 22 febbraio 2024)– Come ben si sa, ile il cybersono dei fenomeni ancora diffusi tra i giovani soprattutto nelle scuole. Le vittime subiscono vessazioni da parte dei loro aguzzini, causando disagio e scarsa autostima, fino a togliersi la vita. A provare tutto questo sulla sua pelle è proprio la, che proprio oggi, 22 febbraio,di fronte a duemila studenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni.il: il suo interventoLaha partecipato recentemente al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La rabbia non ti basta”. Il singolo parla proprio di tutto ...

