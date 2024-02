Biglietti disponibili Comincia oggi la prevendita per la Rondinella

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Partirà nella giornata dila vendita deiper la partita Siena-Marzocco, valida la decima giornata del girone di ritorno e in programma domenica alle 14,30 allo stadio Berni di Badesse. I tagliandi sarannoalla biglietteria situata al sottopassaggio della Lizza, ai seguenti orari, stasera e domani sera dalle 18 alle 19. Sara` inoltre possibile acquistare il biglietto direttamente allo stadio il giorno dell’incontro, a partire dalle 13,15, orario in cui è prevista l’apertura dei cancelli del Berni. Il costo del ticket à di 5 euro per il settore gradinata e di 10 euro per la tribuna coperta. Il Siena Fc ha anche istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà ai tifosi deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di ...

SSC Napoli – Napoli-Genoa , pienone al Maradona : disponibili biglietti in Tribuna I tifosi azzurri non demordono, ancora pienone al Maradona . ... (forzazzurri)

Iniziata la prevendita anche per il Sudtirol: Scadenza per l'acquisto alle 19 di domani su Ticketone. Prossima sfida contro il Sudtirol martedì alle 18,15 al ‘Città del Tricolore’, biglietti disponibili su Vivaticket e all'official store della ... ilrestodelcarlino

Monica Guerritore in teatro a Perugia e Todi . Dalla pellicola al palcoscenico con “Ginger & Fred“: Progetti speciali accompagnano le recite a Perugia, inclusa un'audiodescrizione per non vedenti. Biglietti disponibili al Botteghino Tsu. La signora del teatro italiano torna in Umbria: Monica ... lanazione

Sono in vendita i biglietti per la partita Follonica Gavorrano – Seravezza: I biglietti sono disponibili in prevendita, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets. Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle ore 19:00 di venerdì 23 febbraio. grossetosport