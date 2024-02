Biella | consigliera e candidata Pd lascia la seduta per allattare La Lega | «Non può fare il primo cittadino» Scoppia la polemica – Il video

Biella, la consigliera comunale esce per allattare. La Lega la attacca

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Due giorni fa Marta Bruschi, lasindaco del Pd a, si è assentata per alcuni minuti dall’aula del consiglio comunale perla sua bambina. Il gesto però è stato strumentalizzato dal capogruppo dellaa Palazzo Oropa Alessio Ercoli che inha dichiarato: «Mi stupisce il fatto che il capogruppo del Pd e candidato sindaco Marta Bruschi alle 21.30 non sia più in aula a discutere le ultime due delibere. Mi chiedo come farà ail sindaco». Una frase che ha scatenato lapolitica, con il Pd che si è schierato dalla parte della neomamma. «Ecco chi sono – sottolineano i dem alla Camera dei Deputati postando le immagini su Instagram – parlano tanto di famiglia e attaccano violentemente una donna perché si prende cura della propria ...

La consigliera comunale esce per allattare. La Lega la attacca: È successo a Biella, come documenta oggi una tv locale e come viene ripreso dai deputati e dalle deputate Pd che hanno pubblicato un frammento dell'intervento in aula di un consigliere della Lega, ... torino.repubblica

Consigliera esce per allattare, Pd 'l'hanno insultata': La capogruppo del gruppo Pd si assenta, durante la seduta serale del consiglio comunale, per andare ad allattare il figlio di 8 mesi e nell'aula del consiglio comunale si scatena la lite tra maggioran ... ansa

Biella, candidata Pd esce dall'aula per allattare la figlia. Un consigliere della Lega: "Non può fare il sindaco": Sono le 21.30 e a Biella la capogruppo del Pd e candidata sindaca, Marta Bruschi, durante il consiglio comunale, si assenta per allattare la figlia. Il consigliere comunale della Lega Alessio Ercoli i ... tg.la7