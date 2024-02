Biden | i vuoti di memoria | gli insulti a Putin | il vantaggio su Trump negli ultimi sondaggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vladimirè un “pazzo figlio di p…”: così Joe, il presidente degli Stati Uniti, ha definito l’autocrate russo in un evento elettorale a San Francisco, il 22 febbraio. Incontrando sostenitori e finanziatori in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2024, il candidato dei democratici non ha usato mezze misure per esprimersi sul presidente russo. “Abbiamo un pazzo figlio di p… come quel tipo,, e altri… E dobbiamo sempre preoccuparci per un conflitto nucleare. Invece, la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima” ha dichiarato, che ha usato l’acronimo ‘sob’ (son of bitch) per riferirsi al leader del Cremlino. Non è la prima volta cheusa questa espressione. Nel gennaio 2022 aveva usato lo stesso termine offensivo, mentre aveva il microfono accesso, nei confronti ...