Biden attacca Putin | “Un pazzo figlio di put… ”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vladimirè un “di”. Firmato, Joe. Il presidente degli Stati Uniti, in un evento a San Francisco in cui ha incontrato sostenitori e finanziatori in vista delle elezioni presidenziali del 2024, non ha usato mezze misure per esprimersi sul presidente russo. “Abbiamo undicome quel tipo,, e altri… E dobbiamo sempre preoccuparci per un conflitto nucleare. Invece, la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”, le parole di, che ha usato l’acronimo ‘SOB’ (son of bitch) per riferirsi al leader del Cremlino. Non è la prima volta cheusa questa espressione. Nel gennaio 2022 aveva usato lo stesso termine offensivo, mentre ...