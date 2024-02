Benevento tra le dieci città d’Italia con maggior numero di iscrizioni latine

L'assise, la scelta: al martire Navalny uno spazio in città: Benevento ricorderà Alexej Navalny dedicandogli un luogo pubblico. Raro caso di intitolazione a un personaggio straniero. Ma del resto, la figura dell'oppositore russo morto misteriosamente in un ... ilmattino

Incroci in testa, Benevento favorito: arriva il Sorrento: Con le squadre di testa tutte così vicine in classifica, in caso di arrivo finale tra due o più formazioni a pari punti, per stabilire le posizioni definitive diventeranno fondamentali gli scontri ... ilmattino

Dispositivo di circolazione temporaneo in via Giuseppe Bonito, via Domenico Cimarosa, via Francesco Paolo Michetti e via Gaetano Donizetti: in via Francesco Paolo Michetti (tratto compreso tra via Domenico Cimarosa e via Raffaele Morghen); 5) doppio senso di marcia in via Francesco Paolo Michetti e in via Domenico Cimarosa, fino a via ... 2anews