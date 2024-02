Belen Rodriguez torna in tv? Gli indizi ci sono tutti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 febbraio 2024)sta perre in televisione? Ecco dopo l’addio a Le Iene dove potremmo vederla: glici. (Ansa – Notizie.com)Dopo qualche mese di assenza dal mondo della televisione, ed un addio al suo fidanzato Elio Lorenzoni,potrebbere ben presto in tv, sul piccolo schermo. L’o che ha fatto, per modo di dire, insospettirei suoi amatissimi fan e follower sta già facendo sognarequanti dal momento che, come sappiamo, la showgirl argentina si è da sempre dimostrata un vero e proprio catalizzatore di pubblico e share non solo nella sua esperienza a Le Iene, ma anche e soprattutto a Tu Si Que Vales, un altro programma di enorme ...