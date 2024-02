Belen Rodriguez frequenta Bruno Cerella? L’indizio rivelatore Ecco chi è il nuovo presunto flirt della showgirl

Chi è Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez dopo Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dal ballo, all’imprenditoria, fino al basket. Non sembra essere un periodo particolarmente stabile in ambito amoroso per. Dopo la paparazzata con Giacomo Cavalli, il cuoresembra battere per un cestista. Lui,, classe 1986, gioca nella squadra Blu Basket (Bergamo), nella Serie A2. E’ nato a Bahìa Blanca ed ha avuto fin da bambino la passione per il basket. Poco prima di diventare maggiorenne si è trasferito in Italia, dove ha avuto le fortune sportive, su tutti con l’Olimpia Milano.di una presuntazione tra i due sarebbe un quadro postato sul profilo Instagram di, che sarebbe identico a quello presente nell’abitazione dell’atleta. La conoscenza tra ...