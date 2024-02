Beer&Food Attraction | a Gennaro Ferrara | giuglianese di 19 anni | la medaglia d’argento

Valter Tognolo racconta le novità di Beer Gravity a Beer&Food Attraction 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024), un giovane talento della cucina italiana originario di Giugliano in Campania, si è aggiudicato lanella categoria K1 (cucina calda singoli) ai Beer&FoodBrilla al Beer&FoodLa competizione, che si è svolta dal 16 al 18 febbraio a Rimini, è un appuntamento imperdibile per i professionisti del L'articolo Teleclubitalia.

Refresco porta le sue acque "in mostra" a Beer&Food Attraction: In arrivo importanti novità green per il 2024 Refresco Italia ha partecipato al Beer&Food Attraction 2024 di Rimini, presentando l'esclusivo stand “Acque in Mostra”. L'azienda ha messo in evidenza i ... italiaatavola

Optimize, Lashana Lynch nel cast dello sci-fi di Lindsey Anderson Beer: Il mondo dell'AI Prima di entrare nell'industria cinematografica, Lindsey Anderson Beer ha studiato intelligenza artificiale e robotica alla Stanford University, un'esperienza utile allo sviluppo di ... movieplayer

Partesa si aggiudica il Premio Innovazione a Beer&Food Attraction: Successo per Partesa a Beer&Food Attraction dove ha inoltre ricevuto il "Premio Innovazione" nella categoria “Prodotto Innovativo” per eazle ... horecanews