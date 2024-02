Beautiful | anticipazioni 26 febbraio | Brooke rifiuta anche Bill

Beautiful, anticipazioni del 22 febbraio: i dubbi di Brooke

(Di giovedì 22 febbraio 2024)26: in questa puntata vedremo sicuramentee Liam. Ora vi diamo un po’ di informazioni su quel che succederà!26: Liam dà un saggio consiglio al padre, ma lui non lo segue e…e Liam continuano a parlare die il primo continua a dire al figlio di essere determinato a conquistarla, ora è che è “libera”. Liam suggerisce al padre di non partire in quarta con quella che è la sua ex moglie, ex cognata e ora consuocera in quanto madre di Hope, ma niente da fare. L’editore si presenta dalla Logan sr per dichiararle i propri sentimenti (e come intende fare per la questione di Katie?), tuttavia la donna non solo non gli dà retta e ...