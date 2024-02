Beautiful | anticipazioni 24 febbraio | Taylor fa una sorpresa a Ridge Brooke riceve una proposta choc da Deacon

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 22 febbraio 2024)24…In questa ci terranno compagnia ancora loro! La Hayes darà all’amato e alla figlia Steffy una bellissima notizia, mentree Hope neranno dauna che potrebbe esserlo, ma non lo sarà, almeno per la Logan sr! Di che notizia si tratterà? Scopriamolo insieme!24fa un lieto annuncio a Steffy e aLa psichiatra informa la figlia di avere in serbo unaper suo padre, ma a lei non la svela. Ne parla direttamente con l’ex marito e neo ...