Beach soccer | Mondiali 2024 | l’Italia rimonta Tahiti per 5-2 e approda in semifinale

LIVE Italia-Tahiti, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli oceanici hanno eliminato Argentina e Spagna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prosegue il cammino del, che grazie al successo ai danni diper 5-2 ha staccato il pass per le semifinali deidi. In quel di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, gli azzurri non si sono disuniti dopo lo svantaggio iniziale, anzi hanno inanellato un parziale di 5-0, riuscendo ad ottenere una vittoria per nulla scontata. C’è da dire, però, che nonostante il 2-0 in favore della compagine oceanica maturato nel primo tempo, è stataad avere in mano il pallino del gioco ed a fare la partita. A guidare laè stato Marco Giordani con una doppietta, mentre Luca Bertacca ha siglato la rete del +1. A mettere la propria firma sul tabellino, infine, anche Josep Gentilin e Alessandro Remedi. In ...

