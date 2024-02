in negativo tra gli interessi passivi pagati dalla Bce nel sistema dei pagamenti tra banche centrali dell'Eurosistema (Target2), che sono saliti per via della stretta della politica monetaria, e l'

Bce, la stretta monetaria manda in rosso il bilancio 2023 (Di giovedì 22 febbraio 2024) La stretta monetaria avviata dalla Bce manda in rosso il suo bilancio che chiude con una perdita di 1,3 miliardi di euro nel 2023 (zero nel 2022) dopo l'utilizzo del fondo rischi finanziari per 6,6 miliardi di euro. Lo comunica l'istituto centrale secondo cui il rialzo dei tassi di interesse ha determinato un incremento della spesa per interessi sulle passività della Bce remunerate a tassi variabili. Gli interessi attivi percepiti dalla Bce non sono invece aumentati nella stessa misura o allo stesso ritmo, poiché le attività sono prevalentemente a lunga scadenza e tassi fissi. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 22 febbraio 2024) Laavviata dalla Bceinil suoche chiude con una perdita di 1,3 miliardi di euro nel(zero nel 2022) dopo l'utilizzo del fondo rischi finanziari per 6,6 miliardi di euro. Lo comunica l'istituto centrale secondo cui il rialzo dei tassi di interesse ha determinato un incremento della spesa per interessi sulle passività della Bce remunerate a tassi variabili. Gli interessi attivi percepiti dalla Bce non sono invece aumentati nella stessa misura o allo stesso ritmo, poiché le attività sono prevalentemente a lunga scadenza e tassi fissi.

