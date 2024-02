Bayern nel caos | dal fallimento di Tuchel alla maledizione di Pep

"Bayern Monaco nel caos: rissa sfiorata tra Kimmich e Low"

È morto Artur Jorge, guidò il Porto al trionfo in Coppa Campioni nel 1987: Jorge ha vinto in tutto 7 campionati portoghesi, quattro da giocatore con il Benfica e tre da allenatore del Porto, prima di guidare il Psg al secondo trionfo nella massima serie francese nel 1994. "È ... gazzetta

Il Frosinone non ha mai vinto contro la Juventus: otto i precedenti, sette le vittorie bianconere: Domenica alle 12.30 la Juventus ospiterà il Frosinone all'Allianz Stadium, uno stadio in cui la squadra ciociara non ha mai trionfato. Sono 8 infatti i precedenti in totale disputati tra ... tuttojuve

Il futuro di Rabiot alla Juventus dipenderà da Allegri Contatti con il Bayern Monaco: