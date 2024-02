Bayer Leverkusen vs Mainz 05 – probabili formazioni

Pronostico Bayer Leverkusen-Mainz quote della sfida in Bundesliga

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il, leader della Bundesliga, cercherà di battere un record assoluto del calcio tedesco quando accoglierà il05 alla BayArena venerdì 23 febbraio sera. Mentre i padroni di casa puntano a vincere il loro primo titolo della Bundesliga in questa stagione, gli ospiti stanno lottando nella parte sbagliata della classifica e cercano di mantenere il loro status di massima serie per la 16a stagione consecutiva. Il calcio di inizio divs05 è previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs05 a che punto sono le due squadreIlha esteso il suo eccezionale ...

La notizia di quest'anno in Bundesliga è che il Bayer n Monaco non è primo, e la distanza dalla capolista non è neanche...

Bayer Leverkusen-Mainz, il pronostico di Bundesliga: si al multigol, opzione NO GOL: Si avvicina il ritorno del weekend e si tornano a mettere da parte le coppe europee per lasciare spazio a quelli che sono i campionati in giro per l'Europa.

Bayer Leverkusen – Mainz streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: