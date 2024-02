Basket | quinta di ritorno in Divisione Regionale 2 con il derby pisano CUS-GMV

Basket. Audax, quinta sconfitta. Donoratico più cinico. Pronostico rispettato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pisa, 22 febbraio 2024 –giornata diall’insegna deltra Cosmocare CUS Pisae GMV, nel raggruppamento C del campionato di2, ex Promozione; la IES Sport Pisa riceve invece CEFA Castelnuovo Garfagnana, nella sfida di retroguardia per evitare l’ultima posizione. Sia il GMV, sia il CUS hanno subito una battuta di arresto, nello scorso turno, finendo rispettivamente a 4 e a 6 lunghezze dalla quarta, ultima posizione utile per l’accesso alla zona promozione; ha invece brillantemente vinto la IES sul campo della capolista, ma i contemporanei successi delle ultime hanno di fatto lasciato inalterato la distanza di soli 2 punti dal fondo classifica. IL– Appuntamento da non perdere, domenica alle 20,30 al PalaCus di Via ...