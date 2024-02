Basket | Petrucci apre all’azzurro per Drew Eubanks | “Ci stiamo lavorando | speriamo ci siano i tempi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prima Paolo Banchero, poi Darius Thompson, adessoe c’è pure Donte DiVincenzo. Continua a tenere banco nel mondo delitaliano la vicenda riguardante il possibile utilizzo in Nazionale di un giocatore naturalizzato. A tenere viva la discussione è stato lo stesso numero uno della FIP, Gianni, che si è esposto in maniera molto chiara sull’argomento. Il numero uno del nostro, in un’intervista su La Stampa, ha fatto capire come la federazione si stia muovendo in questi mesi per poter dare al CT Gianmarco Pozzecco una nuova risorsa in vista del Preolimpico di inizio luglio. Il nome più caldo è decisamente quello di, attualmente impegnato in NBA con i Phoenix Suns, dove ricopre un ruolo un po’ marginale, viaggiando a poco meno ...