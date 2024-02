Basket, l’Italia inizia bene verso gli Europei: Turchia battuta senza patemi, Melli trascinatore

(Di giovedì 22 febbraio 2024)batteparticolari problemi di sorta lanella prima partita di qualificazione agli2025. La Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco si impone per 87-80 su quella di Ergin Ataman, dando così appuntamento a domenica (contro l’Ungheria) in buono stile. Nicolòtrascina nella prima metà di gara con 17 punti, il finale è tutto di Marco Spissu che si issa a 12. Allanon bastano i 27 di Tarik Biberovic e i 14 di Melih Mahmutoglu. I primi minuti sono semplicemente un concentrato di un’unica formula:contro. Del numero 9 sono i primi sette punti azzurri, mentre gli ospiti provano ad andarsene sul 7-15 con Biberovic che da tre fa quel che già fa in Eurolega (tre triple a segno)....