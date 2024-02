Basket | le giovanili della Rinascita L’Under 15 domina contro Imola Angels | niente da fare a Pesaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una vittoria e una sconfitta per le formazionid’Eccellenza in orbita Rbr. Vincono gli Under 15 InsegnareRimini, cheno dall’inizio alla finel’Internationale chiudono su un eloquente 101-56. La partita, valevole per la quinta di ritorno, vede i biancorossi scattare meglio dai blocchi e finire il primo quarto sul 32-11 grazie all’ottimo impatto di Ruggeri e Albani. Il secondo periodo non cambia l’ordine delle cose, con Rimini a volare sul 60-26 del 20’ grazie al buon contributo di tutti quelli chiamati in causa. Nella ripresa la gara non ha più storia, con il trio San Martini – Tura – Bellucci a condurre bene le operazioni fino al +45 conclusivo. Sabato alle 19.45 l’Ibr capolista farà visita a una delle inseguitrici, l’Unahotels Reggio Emilia, per continuare a ...