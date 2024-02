Basket | la IES Pisa è impegnata nel derby salvezza con CEFA in Divisione Regionale 2

Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa espugna il campo della capolista Chiesina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Dopo quattro sconfitte consecutive, le ultime tre molto nette, la IES Sport di coach Paolo Campani ha compiuto il miracolo, vincendo sul campo della capolista Chiesina, trascinato dalla trance agonistica di Villani, protagonista nei secondi conclusivi, con una tripla e due liberi. Per sfortuna dei biancocelesti, a due punti importantissimi hanno fatto eco altrettanti successi delle ultime due, Piombino eCastelnuovo Garfagnana, e così il distacco dei green dal fondo è rimasto invariato. Dopo aver vinto con la prima della classe, i blues dovranno ora superare anche l’ultima,Castelnuovo, apparsa in gran forma con il CUS. Sabato alle 20, al palasport di Via Andreano, i due punti sono fondamentali, in chiave, per l’una e l’altra squadra, con la IES in netto ...