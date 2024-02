Basket Divisione regionale 1 e 2 Landini Lerici e Follo vittoriosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vittoria su tutta la linea per ilspezzino maschilenello scorso weekend. Cominciando dalla poule promozione della1, giunta alla 3ª giornata, convincente successo della Ginoper 68-54 in casa del Pegli. I coach Ricci e Bertelà hanno fatto giocare: Putti, Albanesi, Nardi, Oddone, Russo, Poletto, Vignali, Sacchelli, Gaspani, Rege Cambrin, Omeragic e il finalmente rientrato Tripodi. Altri risultati: Cogoleto-Tigullio 71-85, Loano-Next Step Rapallo 65-84, Pgs Auxilium Genova-Aurora Chiavari 67-76. Classifica: Tigullio S. Margherita punti 16, Pgs Auxilium Ge 12, Next Step,, Aurora 10, Pegli 8, Cogoleto 4, Loano 2. Vince pure ilnella poule salvezza, a sua ...