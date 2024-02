Barbie | per Helen Mirren “Ha già fatto la storia | al di là degli Oscar”

Helen Mirren, gli Oscar e gli snobbati: «Non ci ricordiamo nemmeno chi ha vinto due anni fa»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Come molti di voi sapranno,, il fenomeno commerciale del 2023, non ha ricevuto due tra le candidature più importanti della notte, quelle a Miglior regia e Miglior attrice protagonista; secondo, che è voce narrante del film, la cosa non deve essere fonte di rammarico;, infatti, verrà ricordato per molto tempo, a meritoimportantissimi risultati commerciali ottenuti, mentre nessuno più, tra due anni, si ricorderà della mancata candidatura. “Non è il caso di rimanerci male” – ha dettoa ET Tonight – “è il film di maggior successo nelladella Warner Bros. Tu ti ricordi i candidati a Miglior film di due anni fa? Certo, mi sarebbe piaciuto vedere Greta ...

