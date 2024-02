Banco Farmaceutico: a Saronno e dintorni donati 2236 farmaci ai poveri

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Frae i comuni limitrofi, durante la “Giornata del” sono stati raccolti 2.236 medicinali, per un valore di circa 19mila euro. Merito delle 19e che hanno aderito e dell’esercito di volontari che si è messo a disposizione per sollecitare i clienti a donareda: antinfluenzali e pediatrici, antifebbrili, analgesici, ...

SAN Marino - tornano , da martedì 6 a lunedì 12 febbraio , a San Marino , le Giornate di Raccolta del Farmaco, iniziativa di solidarietà per raccogliere ... (ilgiornaleditalia)

SAN Marino (ITALPRESS) – tornano , da martedì 6 a lunedì 12 febbraio , a San Marino , le Giornate di Raccolta del Farmaco, iniziativa di solidarietà per ... (ildenaro)

Giornata di raccolta del farmaco: la Puglia si conferma tra le regioni più generose: I pugliesi donano oltre 41.000 farmaci per un valore di 330mila euro Record di donazioni in Puglia per la 24ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, conclusasi la settimana scorsa. La ... manduriaoggi

Giornata di raccolta del farmaco, un grande aiuto anche dal Piceno: La 24esima Giornata di raccolta del farmaco di Banco farmaceutico ha coinvolto 16 farmacie nel Piceno e 190 nelle Marche, raccogliendo oltre 20.000 confezioni per aiutare migliaia di persone in ... ilrestodelcarlino

