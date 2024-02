Bambino preso a botte e frustrate | la drammatica rivelazione

Frustate e botte a bimbo di cinque anni ma la scuola scopre tutto: fermate due donne

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Unè statoda parte della mamma e non solo: ladel piccolo ancora sotto shock Una notizia a dir poco terribile quella che, nella giornata di ieri, è arrivata da Catania. Vittima undi solamente cinque anni che sarebbe stato picchiato e. Sia alla schiena che sulle gambe. Il “motivo” di questa orrenda azione? A quanto pare perché faceva i capricci e per “monellerie”. Ci si dimentica che, appunto, stiamo parlando di un. Questo è quello che arriva direttamente da una inchiesta fatta partire dalla Procura della città etnea. Violenza(Ansa Foto) Cityrumors.itNei guai la madre, una donna di 28 anni, ed una ...

