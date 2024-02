Ballerina ritardato di un anno per lavorare a nuove scene d’azione

Ballerina, lo spinoff di John Wick rinviato di un anno

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’attesissimo spin-off di John Wick,, con Ana de Armas, ha visto la sua data di uscita spostarsi da un’estate molto impegnativa del 2024 al 6 Giugno 2025, con il remake di Lionsgate di Il Corvo che volerà nello slot lasciato libero. Fonti interne allo studio della produzione dello spin off dichiarano che Chad Stahelski, la forza registica dietro la serie di John Wick, si unirà al progetto e sta lavorando a stretto contatto con il regista di, Len Wiseman, per supervisionare alcune sequenzeaggiuntive che verraggiunte al film così com’è attualmente. Un poster di John Wick 4, fonte: M2 PicturesLionsgate non vede alcun motivo per portarenei cinema questa primavera affrettando i tempi e rischiando incassi miseri al botteghino ed eventuali critiche negative. Una ...