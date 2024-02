Baby calciatore muore a 12 anni: “Dimesso dal pronto soccorso poco prima”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Andrea Vincenzi abitava a Castiglione Torinese e giocava negli esordienti del Gassino San Raffaele: visitato ieri per una sospetta polmonite a Chivasso, è spirato durante il trasporto al Regina Margherita di Torino

Baby calciatore muore a 12 anni: “Dimesso dal pronto soccorso poco prima”: È morto a soli 12 anni la scorsa notte Andrea Vincenzi, un baby calciatore degli Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele. L’adolescente, originario di Castiglione Torinese, aveva una sospetta ... torino.repubblica

Cassano: "È il nuovo Kvaratskhelia". Ora può sbarcare in Serie A: In un video su Instagram l'ex calciatore Antonio Cassano aveva parlato di un baby talento del calcio internazionale. Antonio Cassano è sempre stato uno scopritore di giovani fenomeni. In un video su ... areanapoli

Scacchi, sempre più baby fenomeni: bambino indiano di 8 anni batte un Grande Maestro, è record mondiale: Si abbassa sempre di più l’età dei baby fenomeni degli scacchi ... ha battuto un record scacchistico diventando il più giovane giocatore di sempre a sconfiggere un grande maestro di scacchi classici. ilsecoloxix